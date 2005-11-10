Un premio, quello ritirato ieri, per la Folgore Caratese, che al 4º Trofeo Italo Galbiati ha ricevuto il riconoscimento “Società rivelazione”, ritirato dal presidente Michele Criscietiello.

Che ha poi parlato alla stampa presente: "L'ultimo posto in classifica non è motivo di disonore ma significa comunque che non abbiamo preso la strada giusta. Sapevamo delle difficoltà, ma la salvezza per noi è qualcosa di molto importante, anche se la priorità è chiaramente legata al progetto, al percorso e al budget. Ricordiamoci poi che non giocavamo in casa, abbiamo messo molti giocatori nuovi e non mi son fatto trovare pronto al professionismo in questi primi mesi. Ma noi suderemo e butteremo l'anima fino all'ultimo minuto".

La nota va poi alla questione legata a Ronaldinho: "Faccio i complimenti al Ravenna per l'operazione di marketing, studiata bene e uscita benissimo. Voto 100. Però per me la Serie C è una cosa seria, se pesi più di me non puoi giocare a calcio, come se non sei nelle condizioni. Un'ex gloria alla Folgore? No, bisogna pagarli, e così tanti soldi da buttare non li ho".