In Serie C, il valzer delle panchine che non accenna a fermarsi. Anzi, rispetto alla passata stagione, il ritmo degli avvicendamenti sembra essersi ulteriormente intensificato. L'ultimo aggiornamento, con il Carpi che ha salutato Stefano Cassani per affidarsi ad Alessandro Miramari e il Forlì che, dopo le dimissioni di Nicola Campedelli, ha scelto Lamberto Zauli, porta infatti a 20 il numero delle squadre che hanno già cambiato guida tecnica dall'inizio del campionato. Un dato che comprende 19 esoneri e un addio volontario, quello del tecnico dei romagnoli.

Un numero significativo soprattutto se rapportato a quanto accadeva dodici mesi fa. Il 18 novembre 2025, alla stessa altezza della stagione, le squadre che avevano già effettuato almeno un cambio in panchina erano infatti 12. Otto in meno rispetto alla fotografia attuale, con un incremento del 66,7%.

La distribuzione nei tre gironi

Entrando nel dettaglio della stagione 2026/27, il Girone A conta sei avvicendamenti: Carpi, Dolomiti Bellunesi, Folgore Caratese, Giana Erminio, Novara e Renate. Nel Girone B il conto sale a sette con Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Pineto, Sambenedettese, Vado e Vis Pesaro. Altri sette cambi anche nel Girone C, dove sono state coinvolte Altamura, Casarano, Casertana, Giugliano, Picerno, Salernitana e Scafatese.

Un anno fa, invece, al 18 novembre la situazione era decisamente diversa. Nel Girone A erano quattro le società ad aver cambiato allenatore: Arzignano Valchiampo, Dolomiti Bellunesi, Lumezzane e Triestina. Tre nel Girone B, ovvero Livorno, Perugia e Torres, mentre il Girone C faceva registrare cinque avvicendamenti con Benevento, Foggia, Giugliano, Picerno e Sorrento. Dodici in totale, dunque, contro le venti attuali.

Il bilancio della scorsa stagione: 24 squadre coinvolte

Il confronto diventa ancora più interessante se si allarga lo sguardo all'intera stagione 2025/26. Al termine del campionato, infatti, erano state ben 24 le squadre, sulle 60 partecipanti, ad aver vissuto almeno un cambio in panchina. Nove nel Girone A, sette nel Girone B e otto nel Girone C.

Non sono mancati nemmeno i casi di particolare instabilità. Basti pensare al Giugliano, che nel corso dell'annata ha attraversato sei diverse gestioni tecniche, considerando anche i periodi affidati a Luca Tulino ad interim. Situazione movimentata anche al Foggia e alla Sambenedettese, entrambe passate attraverso cinque differenti incarichi in panchina, contando anche i ritorni e le soluzioni temporanee.

La stagione in corso, dunque, ha già raggiunto l'83% del numero di società che avevano cambiato allenatore nell'intero campionato precedente. Un raffronto che, pur considerando come il percorso del 2026/27 sia ancora lungo e che non tutti gli avvicendamenti siano riconducibili a esoneri in senso stretto, fotografa una tendenza evidente: in Serie C la pazienza delle società nei confronti dei propri allenatori sembra essere sempre più limitata. E il conto, con ancora gran parte del campionato da disputare, è inevitabilmente destinato a rimanere aperto.