Arriva una parziale buona notizia per Michele Criscitiello e per la Folgore Caratese. La Corte Sportiva d'Appello ha infatti accolto parzialmente il reclamo presentato dal presidente del club brianzolo contro la sanzione disciplinare ricevuta in seguito agli episodi verificatisi durante la partita contro il Carpi dello scorso 8 novembre. La decisione, arrivata al termine dell'udienza del 20 novembre 2026, ha portato a una riduzione di quattro giorni del periodo di inibizione: la nuova scadenza è fissata al 30 novembre, rispetto al precedente termine del 4 dicembre.

Il reclamo di Criscitiello accolto parzialmente

Nel dispositivo pubblicato al termine dell'udienza, la II Sezione della Corte Sportiva d'Appello ha stabilito di accogliere in parte il ricorso presentato da Criscitiello, assistito dall'avvocato Cesare Di Cintio. La sanzione originaria era stata inflitta dal Giudice Sportivo per quanto accaduto al termine del primo tempo della gara tra Folgore Caratese e Carpi, disputata l'8 novembre.

Secondo quanto riportato nel referto arbitrale, il presidente della società brianzola avrebbe sostato nell'area antistante gli spogliatoi, ostacolando il passaggio della quaterna arbitrale. Nella stessa circostanza avrebbe rivolto espressioni offensive e irrispettose nei confronti del direttore di gara, contestandone l'operato e frapponendosi fisicamente, ritardandone così l'accesso allo spogliatoio.

Per questi comportamenti era arrivata un'inibizione fino al 4 dicembre 2026, con il divieto di svolgere qualsiasi attività in seno alla FIGC, ricoprire cariche federali e rappresentare la società nell'ambito federale.

Riduzione di quattro giorni, attese le motivazioni

La Corte Sportiva d'Appello, dopo aver ascoltato il direttore di gara e valutato le argomentazioni difensive presentate dall'avvocato Di Cintio, ha dunque deciso di ridurre la durata della sanzione, fissando la nuova scadenza al 30 novembre 2026.

Un provvedimento che rappresenta un parziale accoglimento delle richieste della difesa, senza tuttavia annullare l'inibizione originariamente comminata.

Per conoscere nel dettaglio le ragioni che hanno portato i giudici a modificare la decisione del Giudice Sportivo bisognerà attendere la pubblicazione delle motivazioni, attesa nei prossimi giorni.