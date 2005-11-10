Il ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna, 45’ minuti nel derby contro il Forlì domenica scorsa, continua a dividere il mondo del calcio fra chi lo considera solo un’operazione di marketing (ben riuscita visti i risultati di visibilità sui social e in tv) e chi invece si lascia trascinare dal ritorno romantico di uno dei campioni più iconici e amati degli scorsi decenni.

L’elogio del tecnico giallorosso Mandorlini

Chi ha avuto l’occasione di vederlo da vicino, come il tecnico del Ravenna Andrea Mandorlini, elogia questo rientro dopo il ritiro sottolineando le qualità umane, prima ancora che tecniche, del brasiliano tenendo spalancata la porta ad altre occasioni: “Stiamo parlando di un fuoriclasse, ma anche di un uomo straordinario. Non ho mai avuto paura di giocare in dieci con lui in campo, avevamo preparato tutto e c’era un piano preciso per gestire la sua classe, abbiamo anche studiato una formazione speciale per renderlo un valore aggiunto. - ha spiegato l’allenatore a gazzetta.it - Sicuramente è stato un colpo sensazionale a livello di marketing, ma posso dirvi che Ronaldinho è stato importante per vincere il derby. Altre gare? >Da parte mia la disponibilità è totale, per un campione così la porta non è aperta, ma spalancata”.

Da Criscitiello a Cassano, le critiche al suo ritorno

Ben diverse le reazioni di due presidenti di Serie C come Michele Criscitiello della Folgore Caratese e Daniele Sebastiani del Pescara. : "Faccio i complimenti al Ravenna per l'operazione di marketing, studiata bene e uscita benissimo. Voto 100. - sono le parole del primo - Però per me la Serie C è una cosa seria, se pesi più di me non puoi giocare a calcio, come se non sei nelle condizioni". “Ero curioso e ho visto la partita. Se gli dai la palla sui piedi è un fenomeno, ma per il resto, come se avessi giocato io con il Pescara. - sono le parole di Sebastiani - A 46 anni mica puoi correre dietro ai ragazzini".

Critiche anche da parte di un ex calciatore come Antonio Cassano: “Stimo molto Ronaldinho sia come uomo che come calciatore. Per personaggi come lui ho un rispetto enorme e mi tolgo il cappello per lui, ma quello che ha fatto domenica per me è stata una cosa brutta, molto, brutta da vedere. - sono le sue parole - A 46 anni, in quelle condizioni, vai lì a fare cosa? Lo ha fatto perché ha rapporto con Cipriani che è suo amico? Lo ha fatto perché gli hanno dato tanti soldi? Lo ha fatto per non lo so. Per me è stata una pagliacciata".