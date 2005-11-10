Folgore Caratese, via libera per lo stadio: sabato la prima in casa contro il Treviso

La Folgore Caratese è vicina a tornare a giocare a Carate Brianza. Dopo settimane di incertezze, la gara di sabato alle 17.30 contro il Treviso dovrebbe essere la prima della squadra in Lega Pro allo Sportitalia Arena. L'ufficialità è attesa dopo il sopralluogo della Commissione comunale di Vigilanza, convocata alle 8.30 in municipio prima della visita all'impianto. L'agibilità potrebbe essere temporanea e con capienza ridotta.

Criscitiello si scusa, esulta anche il Renate

La svolta arriva dopo le tensioni di agosto, quando il patron Michele Criscitiello aveva criticato duramente il sindaco e i dipendenti comunali. Martedì sera è arrivato il dietrofront, accompagnato dalle scuse alle istituzioni.

"Se da un punto di vista operativo siamo stati prontissimi, a livello burocratico i nostri professionisti sono stati carenti", ha spiegato Criscitiello, sottolineando anche l'esito positivo dell'incontro con il Comune. Una soluzione che interessa pure il Renate, costretto finora a disputare le gare interne prima a Meda e poi a Novara: domenica 25 contro l'AlbinoLeffe la squadra potrà tornare a giocare allo Sportitalia Arena.

Folgore Caratese, in porta arriva Sarr

Oltre alla novità legata allo stadio, la Folgore Caratese accoglie Mouhamadou Sarr, portiere senegalese classe 1997, destinato probabilmente a prendere il posto di Salvalaggio.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Sarr ha esordito in Serie C con il Prato nel 2017, passando poi a Carrarese e Alma Juventus Fano. Nel 2020 è approdato all'Ascoli in Serie B, prima di trasferirsi alla Cremonese, con cui ha conquistato la promozione in Serie A e debuttato nella massima categoria nella stagione 2022/23. Nel 2024 è passato allo Spezia, ancora in Serie B. Lo riporta Il Giorno