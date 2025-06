Ufficiale Forlì, In C ci sarà anche Saporetti. Ufficiale il prolungamento

È destinato a continuare il matrimonio tra il Forlì e Lorenzo Saporetti, che proseguirà così anche in Serie C dopo la promozione conquistata dai biancorossi orami alcune settimane or sono. Lo ha annunciato lo stesso club biancorosso tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali ufficiali. Eccolo nella sua versione integrale:

LORENZO SAPORETTI ANCORA CON NOI!

Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo con il centrale Lorenzo Saporetti che sarà un giocatore biancorosso anche in Serie C nella prossima stagione. Un’avventura che prosegue insieme.

Saporetti, arrivato a Forlì nella scorsa estate, è stata una solida certezza lungo tutta la nostra cavalcata sino alla promozione in Serie C. Il Forlivese doc è tornato a casa dopo una lunga esperienza proprio nei campionati professionistici ed ora lo farà con la maglia della sua città. Una pedina importante, per esperienza e valore tecnico, da cui tutta la società è voluta ripartire in vista della nuova avventura stagione 2025/26.

Per Saporetti si tratta di un rapido ritorno nella categoria che ha affrontato per quasi tutta la propria carriera. Prima di accasarsi al Forlì nella scorsa Estate il classe ‘96 aveva passato quattro stagioni nel Girone A di Serie C con la maglia biancazzurra della Pro Patria.