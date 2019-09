Juve U23, Mota Carvalho: "CR7 un mito. Tifo la Vecchia Signora per lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante della Juventus U23 Dany Mota Carvalho si racconta: "A 16 anni giocavo già nella massima serie lussemburghese, ma il livello non è il massimo. Quando mi ha scoperto l’Entella e mi ha proposto di venire in Italia, devo ammettere che inizialmente ero confuso. Per me non era facile lasciare la mia famiglia, ma giocare in Italia sarebbe stato un bel salto di qualità. Quando finalmente decisi di accettare l’offerta dissi tra me e me “Vado e non torno più”. Il mio idolo? Cristiano Ronaldo. È un fenomeno per tanti motivi, su tutti la sua immensa professionalità e ambizione. Lo seguo sempre e da quando c’è lui tifo anche per la Juventus”.