Juventus Next Gen, avanti con Faticanti: si lavora al riscatto dal Lecce
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Giacomo Faticanti e la Juventus (nella sua versione Next Gen) avanti insieme.
Stando a quanto riportato da Tuttosport il club bianconero avrebbe deciso di riscattare il centrocampista classe 2004 dal Lecce, società dalla quale lo aveva prelevato nell'estate 2024.
Faticanti (21), cresciuto nelle giovanili della Roma, nel corso della sua stagione in bianconero ha messo a referto 37 presenze, 3 gol e 2 assist.
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