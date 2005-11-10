Il Latina si fa carico dei lavori al 'Francioni' e al centro sportivo: la nota del club pontino

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Latina "comunica che a partire da stamattina, lunedì 19 ottobre 2026, prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei manti erbosi dello stadio Domenico Francioni e dell'impianto sportivo Fulgorcavi.

Gli interventi saranno effettuati direttamente dalla Latina Calcio 1932, con l'obiettivo di garantire superfici di gioco adeguate alle esigenze dell'attività agonistica e del calcio professionistico. L'avvio dei lavori rappresenta un passo importante nel percorso di miglioramento delle infrastrutture sportive, a testimonianza dell'impegno della società nel preservare e valorizzare strutture di fondamentale importanza per il club e per l'intera comunità sportiva latinense".

E sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le parole del presidente Giuseppe D’Apuzzo: "Il rifacimento del manto erboso rappresenta un investimento importante per il nostro club. Oltre 50 mila euro che la società mette a disposizione per garantire alle proprie squadre un campo di gioco moderno, sicuro e all’altezza della categoria. È uno sforzo economico rilevante, ma riteniamo che offrire ai nostri atleti le migliori condizioni possibili sia una priorità del nostro club”.