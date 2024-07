Ufficiale Lumezzane, colpo di esperienza in difesa. Contratto annuale per Terranova

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Lumezzane annuncia "l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Terranova fino al 30 giugno 2025.

Difensore, classe 1987 natio di Mazara del Vallo (Tp), cresce nel Settore Giovanile del Palermo affacciandosi in prima squadra prima a Vicenza e poi a Livorno dove in Serie B colleziona ventuno presenze in campionato trasferendosi al Lecce nella stagione successiva dove nel campionato cadetto è protagonista in ventisette gare che portano i salentini in serie A. Ancora Serie B nella stagione 2010/11 con il Frosinone con trentacinque presenze all’attivo e tre reti segnate per poi iniziare il lungo rapporto con il Sassuolo dove resta per cinque stagioni tra B e A che conquista sul campo da titolare vestendo la maglia neroverde un totale di novantanove volte con quattordici marcature. Torna a Frosinone nel 2016/17 in Serie B rimanendovi due stagioni in cui sfiora la terza promozione in Serie A; passa alla Cremonese per tre stagioni tutte in cadetteria per un totale di settantacinque presenze e tre reti trasferendosi successivamente al Bari dove vince il campionato di Serie C, dividendosi nel campionato seguente tra Bari e Reggina con cui disputa i playoff per la serie A. nell’ultima stagione veste la maglia del Benevento nel girone C di Serie C scendendo in campo quindici volte".

Queste, ai canali ufficiali del club, le prime parole del giocatore da neo rossoblù: "Estremamente felice di questa nuova sfida in una società tanto ambiziosa, nella mia carriera ho sempre giocato per vincere e qui cercherò di portare la mia esperienza ad una squadra che ha in rosa tanti giovani di qualità. La voglia è grande, l’ambiente mi è subito piaciuto: adesso starà al campo parlare”.

Spazio poi alle parole del Ds Simone Pesce: "Terranova è il calciatore che completa il nostro reparto difensivo, portando alla squadra esperienza e competitività, oltre che mentalità e professionalità. Ci permette di non affrettare il rientro di Pisano e siamo felici di poter contare su di lui già prima della partenza del ritiro in modo da consentire il miglior inserimento in squadra prima degli impegni ufficiali”.