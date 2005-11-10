A Pescara è ora 'caso Buscè': duro l'attacco contro la stampa. Ma la società non commenta

La vittoria sull'Ostiamare non è bastata a portare il sereno in casa Pescara, perché la situazione si è fatta piuttosto agitata dopo le parole dell'allenatore Antonio Buscè, che nel post partita ha attaccato la stampa locale, rea - a detta del trainer - di essere andata troppo oltre nelle critiche. La risposta non si è però fatta attendere, è arrivata anche dall'USSI, e c'è adesso da capire come proseguirà il cammino del trainer alla guida del club, soprattutto considerando che la stagione non è decollata e l'ambiente intorno non è sereno.

Le parole di Buscé.

Come riporta sportabruzzo.com, son state queste le parole dell'allenatore: "Sono contento soprattutto per i ragazzi perché meritavano per quello che stiamo facendo e stiamo subendo per certi versi anche inutilmente in questo periodo. [...] A chi mi riferisco? A tutti voi (giornalisti, ndr), se avete due minuti vi leggete questi dati che la squadra fa, nelle 60 squadre dei tre gironi e nel girone nostro. Ci sono i numeri, ve la lascio così ve la leggete, visto che tutte le volte voletre trovare il pelo nell’uovo. Addirittura sento che si chiede agli altri allenatori cosa deve fare il Pescara. Qua ci si dimentica che siamo delle persone per bene, che si lavora con umiltà e non siamo gli scappati di casa che qualcuno ci ha definito. E alla fine la cosa brutta, sapete qual è? Che non è nemmeno la parola dell’offesa, ma quando si fanno delle domande ad altri allenatori per sapere cosa deve fare il Pescara, lì si racchiude la pochezza delle persone".

La società sta per ora preferendo il silenzio.

Nessun commento, in merito alla vicenda, è arrivato dal club abruzzese, che per il momento sta preferendo il silenzio. Certo è che, come riporta il prima citato sito, il match di venerdì sera contro il Perugia potrebbe dire molto sul futuro. Dell'allenatore, ovviamente.