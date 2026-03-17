Pontedera, maglie consegnate ai tifosi dopo le proteste: multa a tutta la squadra

Attraverso i canali ufficiali della Serie C arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 32ª giornata. Questa la decisioni in merito a Pontedera-Guidonia Montecelio, match del Girone B concluso con la vittoria della squadra ospite e con la pesante contestazione dei tifosi del club toscano nei confronti della squadra.

"Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, vista la relazione e il relativo supplemento redatti dai componenti della Procura Federale osserva quanto segue:

Al termine della gara in oggetto, tutti i calciatori del PONTEDERA indicati nella distinta di gara si posizionavano, rimanendo sul terreno di gioco, nei pressi del settore Gradinata Nord occupato dai loro tifosi. In quel frangente, i sostenitori del PONTEDERA (circa 70 dei presenti) insultavano i calciatori e pretendevano, a più riprese, che i giocatori della loro squadra si spogliassero delle maglie indossate, ritenendoli non degni di portarle.

A seguito della reiterata insistenza, tutti i giocatori, dopo aver rimosso i cartelloni pubblicitari, si avvicinavano al divisorio che delimita il Settore occupato dai loro tifosi e, dopo essersi spogliati della maglia, aderivano alla richiesta consegnandola loro. Seguivano poi momenti di forte tensione, dai quali scaturiva anche un acceso diverbio tra tifosi e calciatori; in particolare, il capitano della squadra KABASHI ELVIS veniva offeso ed egli reagiva rispondendo ai tifosi. Inoltre, i calciatori venivano minacciati gravemente dai tifosi.

Ad avviso di questo Giudice, il comportamento dei calciatori viola la disposizione di cui all’articolo 25, comma 9 C.G.S. in quanto gli stessi hanno intrattenuto interlocuzioni per un rilevante lasso di tempo con i sostenitori, mentre questi li insultavano e inveivano nei loro confronti, ed hanno altresì adempiuto alla richiesta intimidatoria e denigratoria di spogliarsi delle maglie indossate.

Per i motivi esposti, questo Giudice ritiene pertanto di dover comminare, in applicazione degli articoli 4, 25, comma 9, e 13, comma 2, le seguenti sanzioni. A carico dei calciatori della Società PONTENDERA che hanno consegnato la maglietta ai tifosi, come di seguito specificati, la sanzione di € 500 DI AMMENDA:

Saracco Umberto, Leo Daniel Cosimo, Faggi Filippo, Kabashi Elvis, Sapola Motiejus, Vitali Pablo, Paolieri Lapo, Bucancil Nabian Herculano, Kandje Mbambi Jeremy, Yeboah Ankrah Philip, Biagini Valerio, Dell’Aquila Francesco, Strada Niccolò, Giacomelli Raphael, Emmanuello Simone, Manfredonia Matteo, Buffon Louis Thomas, Pietrelli Riccardo, Lugano Thiago Matias, Wagner Canabal Guillermo Federico, Raychev Adrian Ilianov, Beghetto Lorenzo e Caponi Andrea".