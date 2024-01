Ufficiale Potenza, nuovo innesto in mezzo al campo: dall'Avellino arriva Maisto

Francesco Maisto è un nuovo centrocampista del Potenza Calcio.

Il classe 2003 arriva, con la formula del prestito, dalla U.S. Avellino 1912 S.R.L. fino al termine della stagione. In carriera, il giovane Maisto muove i primi passi a Perugia, prima nell’Under 17 e successivamente nella formazione Primavera dei biancorossi, dove però viene utilizzato anche come seconda punta e come esterno d’attacco, salvo poi passare a centrocampo. Nelle ultime due stagioni, il centrocampista napoletano ha ampliato il proprio bagaglio di esperienza con le 39 presenze raccolte in Serie C indossando la casacca dell’Avellino. Ed è proprio con gli irpini che conferma tutte le sue qualità: ottima visione di gioco, grande tecnica e una spiccata personalità.