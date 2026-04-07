Prima le divise ufficiali, ora l'inno: la crescita della Pianese passa anche dall'extra campo

In principio furono le nuove divise ufficiali, ideate anche per i vari staff e il team più in generale, ora il nuovo inno: la crescita della Pianese non passa solo dai risultati di campo, con la squadra che vuole migliorare l'ottavo posto della stagione passata, ma anche da dei dettagli - apparentemente superficiali ma in realtà fondamentali - che si notano nell'extra campo, e che stanno permettendo al club amiatino di alzare sempre più il livello, per consolidarsi seriamente al panorama professionistico.

Di seguito, la nota ufficiale:

"Si è aperto con una grande novità il mese di aprile per i sostenitori della Pianese che, sabato pomeriggio, prima del calcio d’inizio della gara con il Campobasso, hanno potuto ascoltare per la prima volta il nuovo inno bianconero, eseguito dal vivo direttamente sul prato del Comunale. La canzone, nata inizialmente da un’idea sviluppata all’interno del tifo, ha preso forma grazie al testo scritto da Corrado Costa. Il brano è stato poi riarrangiato e prodotto da Christian Gheno e interpretato da Martina Benedetti, orgogliosa figlia di Piancastagnaio.

“Mi è stato chiesto di dare voce a questo testo bellissimo, che cita la nostra montagna e il nostro paese. Per me è stato un grande onore e non potevo assolutamente rifiutare: ringrazio ancora per questa opportunità”, ha raccontato la cantante, soffermandosi anche sulla nascita del progetto: “Abbiamo registrato tutto molto velocemente a Milano, dove vivo attualmente, insieme a Christian Gheno, che si è occupato della produzione musicale”.

“Sabato scorso è stata un’emozione fortissima, ho anche pianto – ha confessato –. Cantare nel mio paese è già di per sé un onore incredibile, ma farlo sul campo della Pianese è qualcosa che capita una volta nella vita. Vedere tutte quelle facce conosciute, piene di emozione per la partita, che univano le loro voci alla mia è stato davvero indescrivibile”. “Per me quel campo rappresenta anche l’infanzia: sono nata qui, venivo a vedere le partite con i miei amici. È stato un momento davvero speciale”, ha concluso la cantante".