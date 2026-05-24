Ufficiale Trento, Tabbiani rinnova: avanti insieme anche nella prossima stagione

L’AC Trento 1921 ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto dell’allenatore Luca Tabbiani, che resterà alla guida della squadra anche nella prossima stagione.

Arrivato sulla panchina gialloblù nell’estate 2024, Tabbiani ha convinto la dirigenza grazie a un percorso di crescita costante e a una chiara identità di gioco. La società ha così scelto di proseguire il progetto tecnico senza soluzioni di continuità.

“Crescita tecnica e identità condivisa”

Nel comunicato ufficiale, il club ha sottolineato il lavoro svolto dal tecnico ligure, evidenziando come squadra e allenatore abbiano condiviso fin da subito valori e filosofia sportiva. Sotto la sua gestione, il Trento ha intrapreso un percorso di crescita sia sul piano tecnico che su quello della mentalità, elemento ritenuto centrale dalla dirigenza.

Continuità per il futuro

La decisione di confermare Tabbiani rappresenta una scelta di continuità e progettualità, con l’obiettivo di consolidare quanto costruito e alzare ulteriormente il livello nelle prossime stagioni. Il Trento riparte dunque dal suo allenatore, con l’intenzione di dare stabilità al progetto tecnico e puntare a nuovi traguardi.