Ravenna, Mandorlini: "Spezia ha numeri migliori dei nostri, ma ogni gara ha la sua storia"

Per Andrea Mandorlini quella di domani sarà una sfida da grande ex. Al Benelli infatti arriverà uno Spezia a cui lo legano ricordi indelebili, ma l’attenzione del mister va tutta sul suo Ravenna che proverà a fermare la corsa dei liguri: “Indubbiamente lo Spezia ha numeri migliori dei nostri avendole vinte tutte a parte un pareggio, ma ogni partita ha la sua storia. Sarà una sfida da non perdere, abbiamo un’opportunità importante sia noi sia loro e, per quanto siano gare da provare a vincere, l’importante è non uscire sconfitti dal campo”.

“Lo scorso anno, con Reggiana e Pescara, era in un’altra categoria. - prosegue Mandorlini in conferenza stampa – Saranno loro le squadre da battere anche se hanno avuto percorsi diversi fra loro in questo momento. Ma parliamo di società importanti che vogliono risalire subito in Serie B”.

Spazio infine alla condizione della squadra con l’ex Edoardo Soleri che potrebbe non essere della gara: “Ha avuto un piccolo problema, mentre Casiraghi ha passato la nottata con influenza e febbre. Bani invece è stato provato e domani decideremo se sarà recuperato o meno”.