Andrea Mandorlini, tecnico del Ravenna, è intervenuto durante la trasmissione Bordo Campo, in onda su Rai Sport, parlando dell'esperienza vissuta con Ronaldinho e del momento della squadra.

"Ronaldinho? L'evento è stato qualcosa di eccezionale, anche solo immaginarlo è qualcosa di grande. Si è fatto trovare con il sorriso e con le sue qualità. Lo abbiamo avuto per due giorni, tutta la squadra è stata bravissima nell'accogliere questo grande campione e nel preparare la partita. È entrato anche nell'azione del gol, è stata una settimana particolare: abbiamo anche vinto il derby e poi battuto il Livorno.

Speriamo di migliorare la classifica, non sarà facile perché lo Spezia è forte e sta facendo benissimo. Abbiamo perso lo scontro diretto, ma siamo stati in dieci per quasi tutta la partita. Sono punti che pesano, ma lo Spezia è forte. Noi siamo lì, siamo convinti di avere una squadra molto competitiva. Potevamo avere qualche punto in più, ma è la dimostrazione che la Serie C è un campionato davvero difficile, con campi difficili e situazioni ambientali complicate.

La Torres è una squadra difficile da affrontare, ci aspetta una domenica dura, ma sarà dura anche per loro. Dobbiamo dare continuità ai risultati. Il nostro girone è veramente difficile, con squadre e società importanti. Bisogna essere attrezzati e noi crediamo di esserlo".