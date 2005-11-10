Ravenna, Mandorlini su Ronaldinho: "Pronti ad accoglierlo per un'altra gara"
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Luca Bargellini
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Oggi alle 22:04Serie C
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15.11.2026 22:04Serie C
Il tecnico del Ravenna si esprime a favore di una nuova presenza del campione brasiliano con la maglia del club romagnolo
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Nella conferenza stampa post-partita di Ravenna-Forlì derby romagnolo valido per la 14ª giornata di Serie C, Andrea Mandorlini, tecnico dei giallorossi ha commentato la presenza di Ronaldinho in campo per la prima volta dopo undici anni:
"Ronaldinho è uno dei più grandi campioni dell'era moderna, ha fatto il suo ritorno con i nostri colori e ne siamo orgogliosi. È stata una grande giornata, con uno stadio carico. Un grazie alla proprietà che anche solo l'ha pensata.
Una nuova presenza? Noi siamo qua. Lo abbiamo dimostrato. Siamo contenti e orgogliosi. Se ne vorrà fare un'altra siamo ben contenti. Non ci sono problemi. È stato con noi e ci ha regalato anche qualche giocata da campione".
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