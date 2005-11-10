A distanza di qualche giorno dal ritorno in campo di Ronaldinho in una gara ufficiale, il derby fra Ravenna e Forlì in Serie C, il tecnico dei giallorossi Andrea Mandorlini ha parlato a Gazzetta.it di questo evento che non è però solo un colpo di marketing della società romagnola: “Stiamo parlando di un fuoriclasse, ma anche di un uomo straordinario che non si è negato a nessuno per un selfie o un autografo, è arrivato col sorriso che tutti conosciamo ed è stato disponibile con compagno, ragazzi delle giovanili e familiari. - spiega l’allenatore del Ravenna – Non ho mai avuto paura di giocare in dieci con lui in campo, avevamo preparato tutto e c’era un piano preciso per gestire la sua classe, abbiamo anche studiato una formazione speciale per renderlo un valore aggiunto”.

Operazione di marketing o altro?

Mandorlini ha poi risposto a chi ha criticato questo ritorno in campo bollandolo solo come marketing: “Sicuramente è stato un colpo sensazionale a livello di marketing, ma io faccio l’allenatore e mi occupo di campo. Posso dirvi che Ronaldinho è stato importante per vincere il derby. Lui è un fenomeno, ma la partita l'ha vinta un gruppo di ragazzi straordinari. Lo hanno accolto senza il minimo scetticismo, lo hanno fatto sentire subito uno di loro e si sono messi a disposizione per rendergli le cose facili, sono stati encomiabili. Ancora in campo? Mi ha detto che gli piacerebbe molto, che si è divertito e si è trovato molto bene con i ragazzi. Da parte mia la disponibilità è totale, per un campione così la porta non è aperta, ma spalancata”.

Sull’impatto con lo spogliatoio

Mandorlini poi elogia anche il modo in cui si è posto all’interno dello spogliatoio ricordando che ai temi del Verona aveva parlato con due suoi ex compagni come Marquez e Saviola di Ronaldinho che gli avevano fatto un ritratto che ha ritrovato a distanza di anni in quello che si è presentato a Ravenna: “È entrato con educazione, nessun atteggiamento da superstar, ha motivato i ragazzi uno per uno. È il classico fuoriclasse che quando conosci da vicino non ti delude. Ha vinto Champions e Mondiale ma, a 46 anni, vederlo festeggiare così per un gol al Forlì è stata emozione pura anche per me".

Sull’accoglienza della città

Infine Mandorlini sottolinea come la sua Ravenna abbia accolto il brasiliano: “Sono nato qui e non avrei mai pensato di vederlo con questa maglia, noi al massimo abbiamo raggiunto la Serie B del resto. La proprietà ha fatto qualcosa di impensabile e per questo va ringraziata”.