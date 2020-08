Ravenna, si prova a trattenere Giovinco. Ci sono anche Casertana e Taranto

vedi letture

Una stagione chiusa amaramente per Giuseppe Giovinco al Ravenna, con la retrocessione in Serie D. Ma ora il club giallorosso è seriamente candidato alla riammissione in Lega Pro. Ecco che, se sarà ancora terza serie, la società, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, proverà a riconfermare l'attaccante. Non manca però la concorrenza, in particolare della Casertana. Sullo sfondo c'è anche il Taranto.