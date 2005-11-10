Reggiana, allarme infortuni: Battistini e Tripaldelli a rischio, Tesser prova la difesa a tre
Daniel Uccellieri
Le difficoltà della Reggiana non riguardano soltanto la situazione societaria. La squadra di Attilio Tesser deve fare i conti anche con nuovi problemi fisici: Matteo Battistini e Alessandro Tripaldelli si sono aggiunti alla lista degli indisponibili.
Il centrale ex Lecco è fermo per un problema muscolare e negli ultimi giorni ha svolto soltanto lavoro differenziato in palestra. Tripaldelli, invece, ha interrotto l'allenamento di ieri per un altro acciacco muscolare, la cui entità resta da valutare.
Tesser prova la difesa a tre
La presenza dei due giocatori appare in dubbio per i prossimi impegni ravvicinati: sabato alle 14.30 la Reggiana ospiterà la Torres, mentre martedì alle 15.30 sarà impegnata a Pineto per recuperare gli ultimi 27 minuti, più eventuale recupero, della gara sospesa, ripartendo da uno svantaggio di due reti.
Con Battistini soprattutto a rischio, Tesser ha iniziato a valutare nuove soluzioni, provando ieri una difesa a tre composta da Libutti, Lepri e Bonetti. Lo riporta Il Resto del Carlino.