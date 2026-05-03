Renate, Foschi pronto ai playoff: "Un avversario vale l'altro. Daremo battaglia contro tutti"

Il Renate si prepara ad entrare nella griglia playoff. Il tecnico Luciano Foschi, come riporta Il Giorno ha così parlato: "Siamo curiosi di capire chi affronteremo. Ma una vale l’altra a questo punto. Una cosa è certa: daremo battaglia contro tutti.

Non siamo arrivati lì per caso ma perché questa squadra ha dei valori e li dobbiamo dimostrare nelle gare che ci aspettano, giocarci le nostre chance, dire la nostra fino alla fine".