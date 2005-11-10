Ufficiale Ancora un rinnovo in casa Scafatese: prolungato il contratto di bomber Maggio

Centrata la promozione in Serie C, la Scafatese sta continuando i rinnovi in vista del prossimo campionato: quest'oggi è il turno di Domenico Maggio, attaccante classe 1990 che ha sensibilmente contribuito alla promozione tra i pro del club campano.

Di seguito, la nota ufficiale:

"La Scafatese Calcio è lieta di ufficializzare il rinnovo dell'attaccante Domenico "Mimmo" Maggio.

Classe 1990 dal fiuto del gol innato, con oltre 200 centri in carriera, il centravanti ha vinto da protagonista gli ultimi due campionati di Serie D, prima con il Siracusa e poi ovviamente con la Scafatese; nella splendida stagione appena conclusa è stato, con 15 gol e 6 assist tra regoular season e Poule Scudetto, il miglior marcatore tra i canarini.

Una riconferma di spessore per il prosieguo del progetto gialloblù anche tra i professionisti".