Serie C, Primo Turno dei playoff: i parziali dopo i primi 45'. Gol solo al "Massimino"

vedi letture

Dopo le promozioni delle prime classificate nei tre gironi di Serie C (Monza, Vicenza e Reggina), è tempo di playoff per stabilire quella che sarà la quarta formazione di terza serie a fare il salto in Serie B.

Al via questa sera gli spareggi promozione, che vedranno intanto giocarsi le gare del Primo Turno, in match secchi che daranno un primo responso, quello delle formazioni che accederanno al Secondo Turno.

Sono intanto terminati i primi tempi dei match che hanno preso il via alle 20:30. Tutte le gare hanno chiuso la prima frazione a reti bianche, eccezion fatta per quella del "Massimino", che ha visto la Virtus Francavilla piegare i padroni di casa del Catania per 1-2: proprio in Sicilia, circa una decina di minuti di stop a causa di un blackout, poi risolto .

Diamo ora uno sguardo al programma completo:

ORA IN CAMPO (parziali)

Girone A

Novara-Albinoleffe 0-0

ALESSANDRIA-Pro Patria*

ROBUR SIENA-Arezzo*

Girone B

Padova-Sambenedettese 0-0

FERALPISALO’-Modena*

Piacenza-TRIESTINA*

Girone C

Catania-Virtus Francavilla 1-2 (11' Perez, 20' Vazquez, 27' Biondi)

Catanzaro-Teramo 0-0

MERCOLEDI 1 LUGLIO

Ternana-Avellino

* in maiuscolo le squadre già qualificate al secondo turno per rinuncia dell'avversaria

2° Turno – Gara unica DOMENICA 05 LUGLIO 2020

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara unica GIOVEDI’ 09 LUGLIO 2020

2° Turno – Gara unica LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020

FINAL FOUR

Semifinali – Gara unica VENERDI’ 17 LUGLIO 2020

Finale – Gara unica MERCOLEDI’ 22 LUGLIO 2020