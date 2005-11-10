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Torres, prosegue l'avventura di Greco in panchina: c'è il rinnovo fino al 2028

Torres, prosegue l'avventura di Greco in panchina: c'è il rinnovo fino al 2028 TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 15:49Serie C

La Torres ha annunciato sui propri canali social il rinnovo biennale del tecnico Alfonso Greco tornato sulla panchina sarda nel novembre dello scorso anno conquistando la permanenza in Serie C grazie alla vittoria nei play out contro il Bra. Fra Greco e la Torres dunque proseguirà una storia iniziata nel 2021 e che dura fino a oggi, e probabilmente fino al 2028, nonostante qualche interruzione e che ha portato l’allenatore a sedere sulla panchina rossoblù in ben 180 occasioni negli ultimi cinque anni. Di seguito il comunicato e le parole del tecnico:

"La Torres comunica la conferma alla guida tecnica della Prima Squadra di Alfonso Greco.

Il tecnico laziale, originario di Ostia Mare, è subentrato a Michele Pazienza nell’ultima stagione, guidando i rossoblù ad una salvezza tutt’altro che scontata ed ottenuta con la vittoria dei Playout contro il Bra.

Greco, alla Torres dalla stagione 2021-22, ha dimostrato attaccamento e valori importanti apprezzati da tutto il Club, a cui vanno sommati risultati di spessore come il secondo posto nella stagione 2023-24 ed il terzo posto nel campionato 2024-25. Firma un contratto biennale (2028)".

Greco – “Era il 2021 quando ho firmato il primo contratto con la Torres ed oggi ne sono ancora più orgoglioso. Come ho più volte detto, mi sento parte di questa terra e di questi colori e sono felice che si sia trovato un accordo che soddisfa tutte le parti. Vi avevo preannunciato, al termine del campionato, che ci saremmo seduti attorno ad un tavolo, ma i presupposti per andare avanti c’erano già tutti e così è stato. Ringrazio la proprietà, nelle figure di Pierluigi Pinna e Andrea Maddau, il presidente Stefano Udassi, e il Direttore Andrea Colombino per la fiducia che cercherò di ricambiare con tutto me stesso. Credo che la scorsa stagione, tra le difficoltà iniziali ed un finale sofferto e culminato con la vittoria dei Playout, ci abbia rafforzato come gruppo e società. Uscire da una situazione così difficile non era facile e quando ci riesci ti lascia dentro qualcosa di speciale e sicuramente se ne esce più forti. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente i nostri tifosi che ci hanno sostenuto dal primo all’ultimo giorno. Dobbiamo ripartire da questi presupposti, dall’unità di intenti, dall’amore per la Torres e dalla consapevolezza che, se si rema tutti dalla stessa parte, e rimaniamo uniti, siamo più forti e possiamo superare qualsiasi momento, anche quelli più difficili a prescindere dagli obiettivi”.

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