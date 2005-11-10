Ufficiale Torres, prosegue l'avventura di Greco in panchina: c'è il rinnovo fino al 2028

La Torres ha annunciato sui propri canali social il rinnovo biennale del tecnico Alfonso Greco tornato sulla panchina sarda nel novembre dello scorso anno conquistando la permanenza in Serie C grazie alla vittoria nei play out contro il Bra. Fra Greco e la Torres dunque proseguirà una storia iniziata nel 2021 e che dura fino a oggi, e probabilmente fino al 2028, nonostante qualche interruzione e che ha portato l’allenatore a sedere sulla panchina rossoblù in ben 180 occasioni negli ultimi cinque anni. Di seguito il comunicato e le parole del tecnico:

"La Torres comunica la conferma alla guida tecnica della Prima Squadra di Alfonso Greco.

Il tecnico laziale, originario di Ostia Mare, è subentrato a Michele Pazienza nell’ultima stagione, guidando i rossoblù ad una salvezza tutt’altro che scontata ed ottenuta con la vittoria dei Playout contro il Bra.

Greco, alla Torres dalla stagione 2021-22, ha dimostrato attaccamento e valori importanti apprezzati da tutto il Club, a cui vanno sommati risultati di spessore come il secondo posto nella stagione 2023-24 ed il terzo posto nel campionato 2024-25. Firma un contratto biennale (2028)".

Greco – “Era il 2021 quando ho firmato il primo contratto con la Torres ed oggi ne sono ancora più orgoglioso. Come ho più volte detto, mi sento parte di questa terra e di questi colori e sono felice che si sia trovato un accordo che soddisfa tutte le parti. Vi avevo preannunciato, al termine del campionato, che ci saremmo seduti attorno ad un tavolo, ma i presupposti per andare avanti c’erano già tutti e così è stato. Ringrazio la proprietà, nelle figure di Pierluigi Pinna e Andrea Maddau, il presidente Stefano Udassi, e il Direttore Andrea Colombino per la fiducia che cercherò di ricambiare con tutto me stesso. Credo che la scorsa stagione, tra le difficoltà iniziali ed un finale sofferto e culminato con la vittoria dei Playout, ci abbia rafforzato come gruppo e società. Uscire da una situazione così difficile non era facile e quando ci riesci ti lascia dentro qualcosa di speciale e sicuramente se ne esce più forti. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente i nostri tifosi che ci hanno sostenuto dal primo all’ultimo giorno. Dobbiamo ripartire da questi presupposti, dall’unità di intenti, dall’amore per la Torres e dalla consapevolezza che, se si rema tutti dalla stessa parte, e rimaniamo uniti, siamo più forti e possiamo superare qualsiasi momento, anche quelli più difficili a prescindere dagli obiettivi”.