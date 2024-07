Ufficiale Trento, prelevato Aucelli dal Sassuolo. Il centrocampista firma un contratto annuale

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Trento "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Sassuolo i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Christian Aucelli. Il classe 2002 ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nato a Napoli il 14 giugno 2002, Aucelli cresce nelle giovanili del Sassuolo, Club con il quale esordisce nella formazione Primavera nella stagione 2020-2021, scendendo in campo in 26 occasioni. L’anno successivo indossa ancora la maglia neroverde, collezionando 33 presenze e 5 reti tra campionato e coppa Primavera. Le ottime prestazioni gli valgono la chiamata, nella stagione 2022-2023, della Vis Pesaro in Serie C, società con la quale scende in campo in 35 occasioni, realizzando 2 reti e 2 assist. La scorsa stagione ha giocato nel girone A di Serie C con la Pergolettese, scendendo in campo in 20 gare.

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Christian Aucelli e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù".

Fanno poi seguito, ai canali ufficiali del club, le sue prime parole da gialloblù: "Sono molto felice di essere qui. Ho accettato subito questa proposta perché ritengo che Trento sia un club importante e ambizioso. Sono un centrocampista a cui piace correre e farlo sia per aiutare i compagni ma anche per ricercare la profondità e calciare verso lo specchio avversario. Sono molto carico per questa nuova avventura: non vedo l’ora di scendere in campo al Briamasco!",