Ufficiale Giana Erminio, salutano anche due membri dello staff dell'ormai ex Chiappella

vedi letture

Non solo mister Andrea Chiappella, che ha risolto il contratto quasi un mese fa (ed è promesso sposo della Virtus Entella in Serie B). Quest'oggi hanno salutato la Giana Erminio anche il tecnico in seconda e il preparatore atletico della prima squadra, Alberto Sala e Niccolò Legnani, che termineranno la loro collaborazione con il club il prossimo e ormai imminente 30 giugno.

Ecco la nota della società biancazzurra:

"A.S. Giana Erminio comunica che al 30 giugno 2025 terminerà la collaborazione con Alberto Sala e Niccolò Legnani, rispettivamente allenatore in seconda e preparatore atletico della Prima Squadra.

Dopo aver affiancato mister Andrea Chiappella nella formazione Primavera che ha vinto i playoff 2021/22 ed averlo poi seguito in Prima Squadra, insieme a tutto lo staff tecnico hanno contribuito agli importanti successi che hanno caratterizzato l’ultimo triennio della Giana Erminio.

Ad Alberto e Niccolò va il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni in biancazzurro, con professionalità, abnegazione e grande passione, augurando loro il miglior proseguimento possibile della carriera".

Ricordiamo intanto che proprio nel pomeriggio odierno il club di Gorgonzola ha reso noto il tecnico scelto in vista della prossima stagione di Serie C, con la panchina biancazzurra affidata a mister Vinicio Espinal.