© foto di Giuseppe Scialla

La Cavese ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esterno basso sinistro difensivo Marco Ferrara (classe ’94) dalla Casertana.

Nato a Milano e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dove poi ha esordito in prima squadra con Stramaccioni in panchina. Il nuovo acquisto biancoblu, ha poi indossato la maglia della Pergolettese in Serie C ed ha avuto esperienze all’estero con il Locarno in Svizzera ed in Repubblica Ceca con l’FK Pribam (1 Liga).

Maglia scelta dal nuovo terzino sinistro è la numero 35.