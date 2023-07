ufficiale Pescara, arriva in prestito dal Genoa il classe 2004 Federico Accornero

Ufficialità in entrata per il Pescara. Con una nota il Delfino ha comunicato di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla società Genoa Cricket and Football Club, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Accornero. Nato a Genova il 5 febbraio 2004, si è messo in luce nelle giovanili del Genoa con il ruolo di attaccante ala sinistra.

Piede destro e qualità importanti, si è già unito al gruppo guidato da mister Zdenek Zeman sin dalle prime battute del ritiro biancazzurro di Montesilvano realizzando diverse reti nelle prime amichevoli di stagione. Con il deposito contrattuale di questo pomeriggio, il giovane attaccante rimarrà legato alla società adriatica fino al termine della stagione sportiva e indosserà la maglia numero 11.