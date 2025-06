Ufficiale Renate, Ombra andrà in scadenza di contratto: l'annuncio del club nerazzurro

Dopo due stagioni si separano le strade di Francesco Ombra e del Renate. Con un comunicato diramato dal sito ufficiale della società, i nerazzurri annunciato la fine del rapporto con il portiere. Questa la nota:

"AC Renate comunica che al 30 giugno si concluderà il percorso in nerazzurro di Francesco Ombra. Arrivato nel luglio 2023, Francesco ha affrontato una stagione complicata, vissuta con spirito di sacrificio e grande professionalità. Sempre pronto, sempre concentrato, si è fatto trovare all’altezza ogni volta che è stato chiamato in causa – come nella delicata sfida contro il Vicenza, in cui ha risposto presente.

A lui va il nostro ringraziamento sincero per l’impegno, l’etica del lavoro e il comportamento esemplare. Gli auguriamo il meglio per il futuro, in campo e nella vita".