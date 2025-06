Ufficiale Arzignano Valchiampo, tris di addii: Verducci, Brevi e Fofana salutano il club gialloceleste

vedi letture

Termina la stagione in Serie C e l'Arzignano Valchiampo pensa già alla prossima. Il club gialloceleste ha infatti annunciato la conclusione dell'avventura di tre giocatori. Come si legge sul sito ufficiale della società, Giuseppe Verducci, Tommaso Brevi e Lamine Fofana non faranno più parte della rosa per il prossimo campionato e saluteranno il club a parametro zero. Questo il comunicato diramato in giornata:

"L’FC Arzignano Valchiampo saluta ufficialmente il difensore Giuseppe Verduci e i centrocampisti Tommaso Brevi e Lamine Fofana. A loro il ringraziamento per aver vissuto in Gialloceleste la stagione 2024/2025 e i nostri migliori Auguri per il futuro".