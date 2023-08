ufficiale Potenza, dopo sei mesi saluta Alagna. Ha risolto il suo contratto

vedi letture

Serie C

Oggi alle 15:34 Serie C

“Il Potenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la conclusione del rapporto contrattuale del calciatore Fabio Alagna. La società ringrazia per il lavoro svolto e augura le migliori fortune nel proseguimento della carriera”.

Con questa nota il club ha salutato anticipatamente il centravanti classe 2000 arrivato lo scorso gennaio dal Montevarchi, dove aveva segnato un gol in 12 presenze, collezionando appena sei presenze senza segnare gol. Il giocatore si era messo in luce due stagioni fa in Serie B con nove gol e sette assist con la maglia del Città di Sant’Agata.