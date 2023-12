ufficiale Potenza, risoluzione consensuale con mister Colombo. Era stato esonerato 2 mesi fa

A distanza di due mesi dall'esonero il tecnico Alberto Colombo ha risolto il proprio contratto con il Potenza, che nei giorni scorsi ha esonerato anche il suo sostituto Lerda. Come da nuovo regolamento per il tecnico classe '74 può tornare in corsa già in questa stagione. Questa la nota del club lucano:

"Il Potenza Calcio rende noto che, nella giornata odierna, ha risolto consensualmente il contratto in essere con mister Alberto Colombo.

A mister Colombo vanno i ringraziamenti per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida del leone rampante, unitamente agli auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e personali".