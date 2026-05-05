Monopoli, Colombo: "Amareggiati per il ko col Casarano. Futuro? L'idea è andare avanti insieme"

Dopo il ko contro il Casarano nel primo turno dei playoff di Serie C si è ufficialmente conclusa la stagione 2025/2026 del Monopoli.

Ospite di AntennaSud il tecnico del Gabbiano, Alberto Colombo, ha così commentato il derby perso e analizzato le prospettive per il suo futuro: "Siamo molto amareggiati per la sconfitta e per il modo in cui è arrivata l’eliminazione. Credo però che vada distinto il percorso fatto in campionato da quanto visto oggi (domenica, ndr): dispiace ancora di più perché era un derby e conosciamo bene quanto contasse per i nostri tifosi".

Colombo ha poi voluto difendere il lavoro svolto durante tutta la stagione: "La stagione resta comunque positiva e ci ha regalato tante soddisfazioni, soprattutto se si considera la dimensione del Monopoli. In molti momenti siamo riusciti ad andare oltre le aspettative e le gerarchie del campionato. Questo non deve essere un alibi per la gara di oggi: è giusto prendersi anche i fischi quando non si è all’altezza, ma il lavoro fatto durante l’anno non va dimenticato".

Sulle cause della prestazione opaca di domenica, il tecnico ha aggiunto: "Abbiamo dato tutto fino alla fine e forse questo ci ha portato ad arrivare un po’ scarichi a questo appuntamento. Adesso bisogna analizzare con lucidità quanto accaduto".

Infine, una parola sul suo futuro: "Per il futuro abbiamo un contratto anche per la prossima stagione e, al momento, l’idea è quella di proseguire insieme. Ci sarà modo di confrontarci con serenità e fare tutte le valutazioni del caso".