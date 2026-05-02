Monopoli, Colombo avverte: "Derby che vale doppio, col Casarano equilibrio e coraggio"

Vigilia carica di tensione e significato per il Monopoli, atteso dal derby contro il Casarano nel primo turno dei playoff di Serie C. Il tecnico Alberto Colombo ha analizzato la sfida, tra assenze e insidie.

“Sarà assente Dudic per un’infiammazione all’anca e Antoni per un problema extra-Monopoli. Tutti gli altri sono a disposizione”, ha spiegato l’allenatore, chiarendo subito la situazione della rosa.

Poi il focus sulla gara: “Al di là del fatto che sia un derby, questo non fa altro che aumentare l’importanza di una partita che già ne ha tanta. Sono sfide che esulano da tutto ciò che il campionato ti porta dietro”.

Colombo mette in guardia anche sull’approccio mentale: “Non devi entrare in campo pensando ai due risultati su tre. Devi giocare come se fosse una gara di campionato, anche se il cervello spesso ti porta altrove. Serve equilibrio, ma anche la voglia di fare risultato pieno: non si può pensare di gestire fin dall’inizio”.

Infine, l’analisi sull’avversario: “Il Casarano è in un ottimo momento, ha infilato diverse vittorie ed è in crescita. È una neopromossa, ma con una rosa esperta e di qualità, costruita bene anche a gennaio. È una squadra che gioca, che vuole sempre segnare un gol in più dell’avversario. Magari concede qualcosa, ma oggi è più equilibrata rispetto all’inizio della stagione”.