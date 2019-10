UFFICIALE: Reggiana, Salerno entra nel club con il 25% di quote

Come comunica la Reggiana con una nota ufficiale, "nell’assemblea straordinaria dei Soci che si è tenuta questa mattina presso lo Studio SGB&Partners, alla presenza del Dottor Corrado Baldini, è stato ratificato l’ingresso nella compagine granata di Carmelo Salerno. L’inserimento in società avviene attraverso un aumento di capitale che vuole dare ulteriore solidità e futuribilità al progetto granata.

La nuova suddivisione delle quote si delinea nel seguente modo: i Soci fondatori (Conad Centro Nord, Luca Quintavalli, Mauro Carretti, Giuseppe Fico, Cristiano Giaroni e Gianni Perin) mantengono complessivamente il 33,5%, il Patron Romano Amadei il 26%, l’Architetto Carmelo Salerno il 25% e i Soci subentrati in estate alle porte del ritorno fra i professionisti (Cesare Roberto di Sarchio, Modulcasa Line tramite la holding Ital.Pref, Livio Bondavalli di ITsport e Iller Reggiani di Modulcasa Line) conservano insieme il 15,5%".