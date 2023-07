Editoriale di Niccolò Ceccarini

Inter, Samardzic ad un passo. Milan, ecco Musah e riflettori puntati su Veliz. Juventus, Giuntoli a Londra per Lukaku ma non solo. In arrivo Facundo Gonzalez. Fiorentina, il futuro di Amrabat è allo United, poi obiettivo Dominguez