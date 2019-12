Fonte: acrenate.it

© foto di Alessandro Brunelli

La società A.C. Renate 1947 S.r.L., in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Carmine De Sena. Il centravanti classe 1991, approdato in Brianza a gennaio e resosi subito protagonista prima della lesione del crociato del ginocchio destro, nel corso della presente stagione ha totalizzato 13 presenze con una rete (contro il Monza) in Coppa Italia. Con il nuovo accordo, De Sena si legherà al club nerazzurro per un'ulteriore stagione, vale a dire fino al 30 giugno 2021.