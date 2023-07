ufficiale Taranto, colpo in difesa: arriva l'ex Monopoli De Santis. Contratto biennale

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Ivan De Santis sino al 30/06/2025.

Classe 1997, De Santis è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nel 2016 arriva per il neo-difensore rossoblù, la prima esperienza in serie C con la maglia del Catania. Nella stessa annata si trasferisce alla Paganese per poi l’anno successivo approdare all’Ascoli in Serie B. Con il club marchigiano inizia anche la stagione 2018/19 ma nella finestra di mercato invernale decide di trasferirsi alla Virtus Entella, club con il quale vince il campionato di Lega Pro. Dopo la parentesi di Cesena, avvenuta nel campionato 2019/20, approda a Modena. Nell’estate del 2021 viene acquistato dal Monopoli ma fa successivamente ritorno alla Paganese nel mercato di Gennaio. Nell’ultima stagione disputata con la maglia del Monopoli, ha timbrato 31 presenze.