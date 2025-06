Ufficiale Cavese, cambia il direttore sportivo. Esonerato Logiudice, promosso De Liguori

La Cavese ha ufficializzato tramite i propri canali social il cambio al timone per quanto riguarda la direzione sportiva del club. I campani salutano infatti Pasquale Logiudice e si apprestano ad abbracciare Vincenzo De Liguori, già nel club dal 2023. Di seguito il comunicato ufficiale:

La Cavese 1919 Srl, comunica di aver sollevato dall'incarico di direttore sportivo il sig. Pasquale Logiudice, al quale vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto, contribuendo alla promozione in serie C nella stagione 2023/24, e alla permanenza nella categoria in quella 2024/25.

Al sig. Logiudice, la società augura le migliori fortune umane e professionali.

Nel contempo, ai fini della pianificazione sportiva delle prossime stagioni, la Cavese 1919 Srl comunica di aver affidato l'incarico di Direttore Sportivo, fino al 30/06/2027, al sig. Vincenzo De Liguori, già componente della Direzione Sportiva del club, con la carica di responsabile area Scouting, dalla stagione sportiva 2023/24.

Ricordiamo che la Cavese al primo anno dopo il ritorno fra i professionisti ha mantenuto egregiamente la categoria, chiudendo al dodicesimo posto nel Girone C di Serie C. Un risultato che permetterà ora di impostare una nuova stagione nel tentativo di alzare ulteriormente l’asticella. In questo potrà essere di grande aiuto lo stesso De Liguori, anche nel progetto di valorizzazione dei giovani.