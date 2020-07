ufficiale Virtus Francavilla, per il centrocampo arriva Franco

Attraverso una nota ufficiale, la Virtus Francavilla "comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1992 Domenico Franco. Una lunga e importante militanza tra i professionisti per il metronomo calabrese nativo di Castrovillari, con più di 200 presenze in serie C con le casacche di Salernitana, Paganese, Messina, Monopoli, Rende e Cesena; dalla sua anche 3 presenze in Serie B con la maglia della Salernitana".