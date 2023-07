ufficiale Virtus Verona, torna Metlika dalla Sampdoria. Acquistato a titolo definitivo

Oggi alle 11:32 Serie C

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Virtus Verona i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Metlika". Con questa nota il club blucerchiato ha annunciato la cessione del classe 2001 che nel club rossoblù aveva già giocato in passato.

Il centrocampista italo-albanese infatti aveva vestito la maglia della Virtus Verona nel 2021/22 collezionando 27 presenze. Lo scorso anno invece Metlika aveva invece vestito la maglia del Sangiuliano City, sempre in Serie C, collezionando 33 presenze. Non sono ancora noti i termini del nuovo contratto con i veneti.