Union Brescia, caccia al nuovo direttore generale: Marroccu favorito su Pederzoli
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Tra campo e dirigenza, l’Union Brescia si prepara all’ultima giornata contro l’Inter U23 prima di concentrarsi sui playoff, ma resta aperta anche la questione legata al futuro direttore generale. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, in pole position c’è Francesco Marroccu, già in passato protagonista in biancazzurro. L’ex dirigente, al momento, sarebbe in vantaggio su Mauro Pederzoli, attualmente direttore sportivo del Rapid Bucarest in Romania.
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