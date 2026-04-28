Union Brescia, tegola per Corini in vista playoff: problema muscolare per Pasini
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Brutte notizie per l'Union Brescia in ottica playoff, il difensore Nicola Pasini ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Di seguito la nota del club:
"Union Brescia comunica che gli esami a cui è stato sottoposto il calciatore Nicola Pasini, hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della gamba sinistra.
Il difensore sarà seguito quotidianamente per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero".
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