Ufficiale Vado, l'avventura di Lazzarini prosegue: il difensore rinnova con il club ligure

Arrivato nella scorsa stagione dall’Arezzo, il difensore centrale Lazzarini è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie C del Vado. E con il club ligure proseguirà l’avventura anche fra i professionisti. La società con una breve nota sui propri canali social ha infatti comunicato il rinnovo del giocatore:

"Mirko Lazzarini sarà ancora rossoblù.

Arrivato lo scorso dicembre, ha collezionato 19 presenze tra Serie D e Poule Scudetto, conquistandosi la riconferma anche nel prossimo campionato di Serie C.

L'avventura continua".