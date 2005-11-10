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Vado, l'avventura di Lazzarini prosegue: il difensore rinnova con il club ligure
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Arrivato nella scorsa stagione dall’Arezzo, il difensore centrale Lazzarini è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie C del Vado. E con il club ligure proseguirà l’avventura anche fra i professionisti. La società con una breve nota sui propri canali social ha infatti comunicato il rinnovo del giocatore:
"Mirko Lazzarini sarà ancora rossoblù.
Arrivato lo scorso dicembre, ha collezionato 19 presenze tra Serie D e Poule Scudetto, conquistandosi la riconferma anche nel prossimo campionato di Serie C.
L'avventura continua".
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