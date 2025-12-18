Ufficiale
Arezzo, risoluzione consensuale del contratto con Mirko Lazzarini
La S.S. Arezzo comunica che, in data odierna, è stata definita la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Mirko Lazzarini.
Arrivato in amaranto nel 2021, Lazzarini ha vestito la maglia dell’Arezzo per quattro stagioni, collezionando 100 presenze ufficiali e realizzando 2 reti. Nel corso della sua esperienza ha contribuito con professionalità e dedizione alla crescita del gruppo e al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club.
La società ringrazia Mirko per l’impegno e la serietà dimostrati in questi anni e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.
