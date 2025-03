Ufficiale Arriva la delibera della LND. L'Akragas ufficialmente escluso dal campionato di Serie D

Nei giorni scorsi, prima della sosta che ha osservato il torneo nel weekend ormai archiviato, l'Akragas aveva fatto sapere di aver ufficialmente "trasmesso alla Lega Nazionale Dilettanti la propria rinuncia improrogabile alla prosecuzione del campionato di Serie D, girone I", e quest'oggi è arrivata la conferma dell'esclusione del club dalla stagione che sta volgendo al termine.

A renderlo noto, la LND che ha fatto sapere di aver deliberato di "di dare atto della avvenuta rinuncia della società S.S.D. AKRAGAS 2018 SRL (matricola 949834), al Campionato Nazionale di Serie D girone I, stagione sportiva 2024/2025 disponendo altresì che, in applicazione dell’art.53 comma 3 delle NOIF, la classifica del girone di competenza venga riscritta e pubblicata con l’annullamento dei risultati di tutte le gare in precedenza disputate dalla società rinunciataria e la pubblicazione del calendario a partire dalla 11° giornata di ritorno, prevedendo il turno di riposo alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa" (CLICCA QUI per il comunicato integrale).

Va quindi riscrivendosi la classifica del Girone I, che adesso recita così:

Siracusa 60, Reggina 56, Scafatese 50, Sambiase 49, Vibonese 45, Nissa 39, Paternò 37, Igea Virtus 33, Ragusa 28, Pompei 28, Favara 27, Acireale 26, Enna 24, Sancataldese 24, Licata 22, Locri 19, Sant’Agata 19.