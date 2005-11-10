Chievo Verona, Matteo Salvi è il primo colpo. Lo scorso anno era al Treviso
L’AC ChievoVerona è lieta di annunciare l’ingaggio del difensore classe 1999 Matteo Salvi, protagonista nell’ultima stagione con il Treviso. Il centrale ha realizzato 5 gol e si è imposto come pilastro della miglior difesa della formazione campione del Girone C di Serie D.
Fisicità, ottimo senso della posizione ed esperienza maturata anche nei campionati professionistici sono le principali qualità di un difensore completo, alto 196 centimetri, capace di coniugare solidità e presenza in entrambe le aree di rigore.
Cresciuto nei settori giovanili di Empoli, Pisa e SPAL, ha successivamente vestito la maglia della Primavera dell’Atalanta.
In Serie C ha disputato complessivamente 63 presenze con le maglie di Pontedera, Pistoiese, Union Clodiense e Grosseto.