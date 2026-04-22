Salvini ha rinnovato l'abbonamento a Sky con i soldi del Ministero? Il Mit: "Servizi già previsti"

Matteo Salvini, leader della Lega, è finito al centro delle critiche in seguito al presunto rinnovo dell'abbonamento a Sky da parte del Ministero dei Trasporti. Secondo quanto riportato da Domani, il pagamento sarebbe stato effettuato proprio con i soldi del Ministero dei Trasporti: nel dettaglio si tratterebbe di un pacchetto comprensivo di “vetrina+sport+calcio” pari a 1.188 euro. L'esigenza di procedere era stata segnalata dall'ufficio di gabinetto di Salvini, noto tifoso del Milan.

È bene precisare come tale tipologia di abbonamento sia generalmente utilizzata in esercizi commerciali come bar e ristoranti, che consente la visione degli eventi sportivi tra cui ovviamente anche tre gare ogni giornata del campionato di Serie A. Il Mit però, in merito alla vicenda, ha voluto esprimere un commento: "il ministero ha semplicemente rinnovato servizi già presenti in passato, prima dell’arrivo di Salvini e prima dell’attuale Governo, peraltro su iniziativa degli uffici e con alcuni approfondimenti alla luce delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026".

Nella nota si legge anche: "Matteo Salvini ha un regolare abbonamento televisivo che paga di tasca propria e utilizza a casa (unico luogo, oltre allo stadio, dove il Ministro guarda le partite del Milan)". Nessun caso quindi per quanto riguarda il governo, ma ormai il danno d'immagine è stato fatto.