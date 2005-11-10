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Claudio Terzi lascia la Primavera dello Spezia e va in Serie D: allenerà il Ligorna

Claudio Terzi lascia la Primavera dello Spezia e va in Serie D: allenerà il Ligorna TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
ieri alle 23:34Serie D

L'esperienza di Claudio Terzi alla guida della Primavera dello Spezia, club in cui ha militato e di cui è stato capitano, è terminata con l'allenatore che dalla prossima stagione sarà alla guida di una prima squadra in Serie D. L'ex del Bologna infatti si siederà sulla panchina del Ligorna come comunicato dalla società ligure in una nota ufficiale:

"La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Claudio Terzi nella stagione 2026/27 .

Classe 1984, Terzi approda al Ligorna dopo l'esperienza maturata nel Settore Giovanile dello Spezia, dove nelle ultime due stagioni ha guidato prima l'Under 17 e successivamente la formazione Primavera, nelle ultime due stagioni. In precedenza aveva fatto parte dello staff tecnico della prima squadra bianconera, vivendo da vicino il calcio professionistico anche nella nuova veste di allenatore.

Da calciatore, Claudio Terzi vanta una carriera di altissimo profilo con oltre vent'anni di attività tra Serie A, Serie B e Serie C, avendo collezionato più di 550 presenze. Cresciuto nel Bologna, ha vestito anche le maglie di Napoli, Siena, Palermo e soprattutto Spezia, club di cui è stato capitano e simbolo, conquistando la storica promozione in Serie A del 2020.

A Mister Terzi il più caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia biancazzurra e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura sulla panchina del Ligorna".

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